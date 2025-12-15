Сергей Разумовский

В 16-м туре испанской Ла Лиги Райо Вальекано и Реал Бетис сыграли вничью, где хозяева выглядели более убедительно.

Райо с первых минут перехватил инициативу. Команда имела территориальное преимущество, чаще владела мячом и значительно активнее угрожала воротам соперника. По ударам по воротам хозяева превосходили, однако не хватало точности в завершающей стадии атак.

После перерыва Бетис смог несколько выровнять игру и статистику по отдельным показателям. Тем не менее даже при более сбалансированной игре именно Райо оставался ближе к забитому мячу: хозяева неоднократно создавали полумоменты и острые ситуации у штрафной площадки соперника. Впрочем, реализовать хотя бы один из шансов им так и не удалось, поэтому матч завершился сухой ничьей 0:0, которая, учитывая ход событий, больше устраивала гостей.

Бетис набрал 25 очков в турнирной таблице и отстал от пятого Эспаньола на пять баллов в борьбе за Лигу Европы. Участник Лиги конференций Райо Вальекано – только 13-й с 18 очками.

Ла Лига, 16-й тур

Райо Вальекано – Реал Бетис 0:0

Райо Вальекано: Баталья, Чаваррия, Рацию, Менди, Лежон, Сисс, Валентин (Диас 66), Эспино (Камельо 66), Паласон (Гумбау 83), де Фрутос (Перес 18), Гарсия (Балью 83)

Бетис: Вальес, Родригес, Руибаль, Бернардо, Льоренте (Бартра 7), Рока, Деосса (Ло Чельсо 59), Рикельме (Гарсия 74), Антони, Форнальс (Альтамира 74), Эрнандес

Предупреждения: Перес, Баталья, Сисс, Балью – Рока