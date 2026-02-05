Девушка Винисиуса рассказала о проверке её интимного крема на допинг
Физиотерапевт футболиста контролирует все медицинские средства, которые она использует
около 2 часов назад
Вирджиния Фонсека, девушка вингера мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, поделилась деталями строгого допинг-контроля, которому придерживается окружение футболиста.
По словам Фонсеки, даже медицинские средства, которые она получает после консультаций с врачами, проходят дополнительную проверку со стороны клубных специалистов игрока.
Если я иду к гинекологу и мне нужно использовать какую-то мазь, ее сначала должен проверить его физиотерапевт, потому что она может проявиться во время допинг-теста. Когда он сказал мне об этом, я задрожала. Подумала: Боже мой, неужели я могла использовать что-то, чего не должна была. Теперь всё, что я планирую применять, должна отправлять его физиотерапевтам — приводит слова Вирджинии Фонсеки Madrid Universal.
