Сергей Разумовский

Впервом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов Буде-Глимт на собственном поле неожиданно одолел именитый Интер, который в прошлом розыгрыше дошел до финала со счетом 3:1.

Хозяева, которые принимали соперников за полярным кругом на искусственном газоне, открыли счет на 20-й минуте благодаря голу Фета. Однако уже через десять минут гостям удалось восстановить равновесие — отличился Эспозито.

Во втором тайме норвежцы снова навязали свою игру, и в течение трех минут фактически решили судьбу встречи: сначала Хёуге на 61-й минуте вывел Буде-Глимт вперед, а вскоре Гег закрепил преимущество, забив третий мяч на 64-й минуте.

Таким образом, фаворит противостояния, Интер, потерпел неожиданное поражение в холодном норвежском климате, не сумев приспособиться к сложным условиям искусственного газона. Ответный матч состоится 24 февраля в Милане.

Лига чемпионов. Стыковой раунд плей-офф, первый матч

Буде-Глимт – Интер 3:1

Голы: Фет, 20, Хёуге, 61, Гег, 64 – Эспозито, 30

Буде-Глимт: Хайкин, Шевольд, Бьортуфт, Гундерсен (Алесами 89), Бьоркан, Эвьен, Берг, Фет (Мотта 89), Блумберг (Аукленн 78), Гег (Гельмерсен 78), Хёуге

Интер: Зоммер, Аканджи, Ачерби, Бастони, Дармиан (Луис Энрике 76), Мхитарян (Зелинский 76), Барелла (Диуф 89), Сучич, Карлос Аугусто, Эспозито (Бонни 76), Л. Мартинес (М. Тюрам 61)

Предупреждения: Блумберг, 77 – Эспозито, 45