Сергей Разумовский

В полуфинале Кубка африканских наций сборная Марокко победила Нигерию.

Хозяева турнира были значительно ближе к победе, однако основное время закончилось нулевой ничьей. По ожидаемым голам Марокко имело преимущество 0,8 против 0,05, по ударам также преимущество Марокко 16 против двух. Несмотря на постоянное давление и большое количество попыток, марокканцам не удалось пробить оборону соперника с игры, тогда как Нигерия практически не угрожала воротам, сосредоточившись на сдерживании и надежде дотянуть до серии пенальти.

В послематчевой серии 11-метровых Марокко оказалось точнее и выиграло 4:2. В Нигерии свои удары реализовали Онуачу и Деле-Баширу, а промахнулись Чуквуезе и Онемайечи. В Марокко забили Эль Айнауи, Бен Сегир, Хакими и Эн Несири, единственным, кто промахнулся, стал Игамане – но даже этот промах не помешал марокканцам выйти в финал.

Марокко вышло в финал КАН, там команда сыграет с Сенегалом.

Кубок африканских наций, полуфинал

Нигерия – Марокко 0:0 (2:4 – пен.)

Нигерия: Нвабали, Онемайечи, Бесси, Аджаи, Осай-Самуэль, Ивоби, Оньедика (Саймон, 83), Оньека (Чуквуезе, 120+1), Лукман, Адамс (Деле-Баширу, 98), Осихмен (Онуачу, 118)

Марокко: Боно, Мазрауи, Масина, Агерд, Хакими, Эль Айнауи, Эззальзули (Эн Несири, 103), Сайбари (Бен Сегир, 118), Эль-Ханнус (Амрабат, 83), Диас (Ахомаш, 108), Эль-Кааби (Таргаллин, 83)

Предупреждения: Бесси (33), Оньедика (77)