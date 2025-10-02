Сергей Стаднюк

Четверг, 2 октября подарит болельщикам отдых после главных вывесок недели. Однако посмотреть будет на что: нас ждет насыщенный вечер матчей Лиги Европы и Лиги Конференций. На поле увидим как украинские клубы, так и наших легионеров, так что эмоций хватит всем.

Особенный интерес вечер четверга вызовет у украинского болельщика: в 19:45 Динамо будет принимать английский Кристал Пэлас. Это шанс для киевлян доказать свою конкурентоспособность в Европе после трех подряд потерь очков во внутреннем чемпионате. А в 22:00 Шахтер отправится в гости к Абердину. традиционно непростой выезд в Шотландию, хотя и соперник является аутсайдером местного первенства.

19:45 | Динамо Киев – Кристал Пэлэс. Прямая трансляция

22:00 | Абердин – Шахтер. Прямая трансляция

Среди матчей, которые начнутся в 19:45 в Лиге Европы, стоит выделить встречу Ромы против Лилля. Особое внимание к украинцу Артему Довбику, который находится в приподнятом настроении после дебютного гола в сезоне. Параллельно пройдут еще три матча: Болонья сыграет против Фрайбурга, Лудогорец – с Бетисом, а Селтик попытается одержать победу над португальской Брагой.

19:45 | Болонья – Фрайбург. Прямая трансляция

19:45 | Лудогорец – Бетис. Прямая трансляция

19:45 | Рома – Лилль. Прямая трансляция

19:45 | Селтик – Брага. Прямая трансляция

В позднем европейском слоте выделим семь матчей. В Лиге Европы внимание приковано к битве традиционно крепкого Фейеноорда с Астон Виллой, что в своем нынешнем состоянии вполне может позволить сопернику рассчитывать на сенсацию. Также сыграют Лион с Зальцбургом, Порту постарается отправить Црвену Звезду за кораблем их «братушек». Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко, увы, пропустит матч его Ноттингема против датского Мидтьюлланна.

А в Лиге Конференций состоятся сразу два украинских дерби: Ракув без травмированного Владислава Кочергина встретится с Университатей Крайова с Павлом Исенко и Александром Романчуком в составе. Братиславский Слован Данилы Игнатенко и Николая Кухаревича примет Страсбур, за который в случае ротации имеет шанс сыграть Эдуард Соболь. Будущий соперник Динамо Фиорентина проверит Сигму Оломоуц.

22:00 | Лион – Зальцбург. Прямая трансляция

22:00 | Ноттингем Форест – Мидтьюлланн. Прямая трансляция

22:00 | Порту – Црвена Звезда. Прямая трансляция

22:00 | Фейеноорд – Астон Вилла. Прямая трансляция

22:00 | Ракув – Университатя Крайова. Прямая трансляция

22:00 | Слован Братислава – Страсбур. Прямая трансляция

22:00 | Фиорентина – Сигма Оломоуц. Прямая трансляция