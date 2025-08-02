В субботу, 2 августа, стартует первый тур Украинской Премьер-лиги, в рамках которого в Ровно на стадионе Авангард встретятся Верес и киевское Динамо. Начало матча запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Как сообщает Динамо Киев от Шурика, Динамо не сможет рассчитывать на одного из своих ключевых игроков Виталия Буяльского. Полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой пропустил и недавнюю встречу с Хамрун Спартанс в квалификации Лиги чемпионов. Буяльский не был заявлен на игру и не отправился вместе с командой.

Ранее сообщалось, что на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо — Пафос будет работать швейцарская бригада арбитров.