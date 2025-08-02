Известна заявка Динамо на матчи с Пафосом в Лиге чемпионов
Анхель Торрес, который был травмирован, попал в список киевского клуба
12 минут назад
Фото: Динамо
Киевское Динамо представило официальный список игроков на два матча противостояния с Пафосом в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Первая игра состоится 5 августа, а ответный матч 12 августа.
Среди заявленных футболистов оказался и колумбийский крайний нападающий Анхель Торрес, который получил шанс помочь команде в важной еврокубковой дуэли.
Заявка Динамо на матчи с Пафосом:
- Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко;
- Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак;
- Полузащитники: Александр Яцик, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихальонок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко;
- Нападающие: Владислав Ванат, Федор Задорожный, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро, Анхель Торрес.
Ранее сообщалось, что на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо — Пафос будет работать швейцарская бригада арбитров.
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