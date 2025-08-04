Динамо не хочет отпускать игрока в Металлист 1925
Инсайдер раскрыл детали
около 2 часов назад
Металлист 1925 продолжает работу на трансферном рынке.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, клуб нацелился на центрального полузащитника киевского Динамо Александра Яцика, однако чемпионы Украины не хотят отпускать 22-летнего футболиста.
Харьковский клуб предложил Динамо различные варианты сделки: оформить полноценный трансфер, отдать Яцика в аренду или продать игрока с возможностью в будущем заработать определенный процент от дальнейшей продажи.
В Киеве отказываются отпускать полузащитника, но стороны не прекратили контактов и обсуждают возможные варианты.
В прошлом сезоне Яцик играл в аренде в луганской Зоре: 29 матчей во всех турнирах, шесть голов и четыре результативные передачи.
Контракт полузащитника с киевским клубом действует до середины 2026 года.