5 и 12 августа состоятся поединки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где киевскому Динамо предстоит сразиться с кипрским Пафосом.

Накануне этой встречи соперник украинского клуба усилился громким новичком, так как к команде присоединился 38-летний бразильский защитник Давид Луис, который ранее защищал цвета Челси, Арсенала и ПСЖ. Он перебрался на Кипр в статусе свободного агента.

Однако помочь своей новой команде в дуэли с Динамо ветеран обороны не сможет. Еще в начале июля Луис получил травму, выступая за бразильскую Форталезу. Он пропустил последние пять матчей своего бывшего клуба и продолжит восстановление уже в составе Пафоса.

Таким образом, Давид точно не выйдет на поле в первом матче против Динамо и остается под вопросом на матч-ответ, об этом сообщила пресс-служба Пафоса.

В прошлом сезоне опытный центрбек провел 17 матчей, однако регулярно пропускал встречи из-за травм. В активе Луиса также 57 матчей за национальную сборную Бразилии, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.