Главный тренер Динамо Александр Шовковский после матча первого тура УПЛ с Вересом (1:0) рассказал, будут ли подписаны новички этим летом.

«Работа в этом направлении ведется постоянно, но с учетом того, что очень часто игроки используют Динамо, чтобы потом поднять себе планку зарплаты или что-то подобное.

Сначала начинаются переговоры, затем привлекается фактор семьи, родных или еще что-то, а в итоге они переходят в другие клубы или хотят в несколько раз увеличить условия своего нового контракта. По крайней мере, так было все предыдущие разы, когда велись переговоры», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.