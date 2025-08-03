Шовковский сообщил, почему Динамо еще не подписало новичков
Специалист дал откровенный ответ
около 1 часа назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский после матча первого тура УПЛ с Вересом (1:0) рассказал, будут ли подписаны новички этим летом.
«Работа в этом направлении ведется постоянно, но с учетом того, что очень часто игроки используют Динамо, чтобы потом поднять себе планку зарплаты или что-то подобное.
Сначала начинаются переговоры, затем привлекается фактор семьи, родных или еще что-то, а в итоге они переходят в другие клубы или хотят в несколько раз увеличить условия своего нового контракта. По крайней мере, так было все предыдущие разы, когда велись переговоры», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.
5 августа Динамо проведет домашний первый матч против Пафоса в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало – в 21:00 по Киеву.