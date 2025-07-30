Киевское Динамо провело ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского Хамрун. Напомним, в первом поединке подопечные Александра Шовковского уверенно выиграли со счетом 3:0.

Встреча состоялась в польском Люблине на стадионе Арена Люблин. Уже в первой половине игры киевляне сняли все вопросы о победителе противостояния, дважды отличившись в воротах соперника. После перерыва команда действовала уверенно и спокойно, доведя счет до 3:0.

Таким образом, Динамо снова разгромило Хамрун и без проблем пробилось на следующий этап отбора к групповому этапу Лиги чемпионов. После финального свистка клуб обратился к своим болельщикам, поблагодарив за поддержку на трибунах.