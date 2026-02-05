Динамо оштрафовано на 5,19 млн грн за рекламу азартных игр
Клуб имеет три месяца для уплаты штрафа или подачи апелляции
около 2 часов назад
Государственное агентство PlayCity 26 января оштрафовало футбольный клуб Динамо Киев на 5,19 миллиона гривен за нарушение законодательства в сфере организации и проведения азартных игр.
Нарушения были зафиксированы 16 января. Согласно приказу агентства, клуб нарушил ряд требований статьи 22-1, касающихся рекламы азартных игр.
Динамо должно выплатить штраф в государственный бюджет в течение трех месяцев. В случае несогласия с решением клуб может оспорить его в установленный срок.
