Павел Василенко

Киевское Динамо пока не может рассчитывать на своего молодого нападающего Матвея Пономаренко. 20-летний форвард продолжает восстановление после травмы и в настоящее время работает по индивидуальной программе. О ситуации с футболистом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Последний раз Пономаренко выходил на поле 8 ноября в принципиальном противостоянии с Шахтером в рамках 12-го тура УПЛ. Матч завершился без забитых мячей, а нападающий покинул поле на 71-й минуте. Впоследствии выяснилось, что футболист получил повреждение задней поверхности бедра.

Из-за этой проблемы форвард также не смог помочь национальной сборной Украины в последних матчах Лиги наций. По информации источника, возвращение Пономаренко к работе в общей группе Динамо ожидается примерно через неделю. Это означает, что ближайший матч против Черноморца, запланированный на 28 ноября, нападающий пропустит.

В текущем сезоне Пономаренко провел 11 матчей в УПЛ и отметился шестью голами. Динамо после 12 туров имеет 26 очков и занимает третье место в чемпионате Украины.