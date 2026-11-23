Динамо ожидает возвращения бомбардира. Пономаренко получил неутешительный прогноз
Инсайдер сообщил детали
Киевское Динамо пока не может рассчитывать на своего молодого нападающего Матвея Пономаренко. 20-летний форвард продолжает восстановление после травмы и в настоящее время работает по индивидуальной программе. О ситуации с футболистом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Последний раз Пономаренко выходил на поле 8 ноября в принципиальном противостоянии с Шахтером в рамках 12-го тура УПЛ. Матч завершился без забитых мячей, а нападающий покинул поле на 71-й минуте. Впоследствии выяснилось, что футболист получил повреждение задней поверхности бедра.
Из-за этой проблемы форвард также не смог помочь национальной сборной Украины в последних матчах Лиги наций. По информации источника, возвращение Пономаренко к работе в общей группе Динамо ожидается примерно через неделю. Это означает, что ближайший матч против Черноморца, запланированный на 28 ноября, нападающий пропустит.
В текущем сезоне Пономаренко провел 11 матчей в УПЛ и отметился шестью голами. Динамо после 12 туров имеет 26 очков и занимает третье место в чемпионате Украины.
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