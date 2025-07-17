Киевское Динамо представило комплекты формы на сезон 2025/26, как домашний, так и выездной. Экипировка разработана при поддержке технического партнера New Balance, с которым клуб сотрудничает уже восьмой год подряд.

Вдохновение для дизайна стало атмосферой Киева — его уличная культура, граффити, динамика городских улиц и преданность фанатов. Домашний комплект выполнен в классическом белом цвете, тогда как выездной оформлен в различных оттенках синего. Оба варианта украшают три звезды на эмблеме, ставшие символом клуба.

Что касается официальных матчей, то 22 июля Динамо начнет путь в Лиге чемпионов выездной игрой второго квалификационного раунда против мальтийского Хамрун Спартанс. Начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 29 июля в польском Люблине и начнется в 21:00.

В рамках УПЛ команда Александра Шовковского стартует 2 августа матчем на выезде против Вереса. Начало поединка в 15:30.

Ранее сообщалось, что стали известны потенциальные соперники Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.