Известные потенциальные соперники Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Пара с киевской командой будет несеяной при жеребьёвке 3-го раунда отбора
15 минут назад
Завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, после чего стали известны все пары второго этапа, а также сформированы списки сеяных и несеяных клубов для жеребьёвки третьего раунда отбора.
Третий квалификационный этап во всех еврокубках будет сформирован по итогам жеребьёвки, назначенной на 21 июля.
Киевскому Динамо, чтобы попасть к участникам третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, необходимо пройти мальтийский Хамрун Спартанс. Матчи против этой команды запланированы на 22 и 29 июля.
При этом победитель пары с участием украинского клуба будет находиться среди несеяных команд при жеребьёвке Q3 Лиги чемпионов.
Возможные соперники в Q3 ЛЧ для победителя пары Динамо – Хамрун Спартанс:
- Победитель пары Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)
- Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)
- Победитель пары Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)
- Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Победитель пары Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)
- Победитель пары Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)
Ранее сообщалось, что защитник Динамо стал игроком польского клуба.
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