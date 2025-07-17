Завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, после чего стали известны все пары второго этапа, а также сформированы списки сеяных и несеяных клубов для жеребьёвки третьего раунда отбора.

Третий квалификационный этап во всех еврокубках будет сформирован по итогам жеребьёвки, назначенной на 21 июля.

Киевскому Динамо, чтобы попасть к участникам третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, необходимо пройти мальтийский Хамрун Спартанс. Матчи против этой команды запланированы на 22 и 29 июля.

При этом победитель пары с участием украинского клуба будет находиться среди несеяных команд при жеребьёвке Q3 Лиги чемпионов.

Возможные соперники в Q3 ЛЧ для победителя пары Динамо – Хамрун Спартанс:

Победитель пары Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)

Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)

Победитель пары Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)

Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Победитель пары Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)

Победитель пары Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)

Ранее сообщалось, что защитник Динамо стал игроком польского клуба.