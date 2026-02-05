Киевское Динамо официально объявило о продлении контракта с одним из самых перспективных воспитанников академии — 19-летним вингером Богданом Редушко. Новый договор рассчитан до завершения сезона 2029/30.

Молодой футболист уже дебютировал за первый состав бело-синих. Свой первый матч на взрослом уровне Редушко провел в поединке против СК Полтава, где отметился результативной передачей. Всего на его счету четыре матча за основу Динамо.

Ранее столичный клуб также продлил контракты с ключевыми игроками — полузащитником Николаем Шапаренко и защитником Денисом Поповым, продолжая политику сохранения костяка команды.

После 16 туров УПЛ Динамо завершило первую часть сезона на четвертом месте, набрав 26 очков. Первый официальный матч в 2026 году команда Игоря Костюка проведет 21 февраля против Руха.