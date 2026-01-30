Сергей Разумовский

В заключительном туре общего этапа Лиги Европы Мидтьюлланн уверенно обыграл загребское Динамо.

В первом тайме датчане больше владели мячом и чаще атаковали, однако реальной остроты почти не было. Команды нанесли лишь по одному удару в створ, так что до перерыва счет так и не открыли.

После отдыха Мидтьюлланн реализовал своё преимущество: контратака из центральной зоны завершилась выходом Симшира и точным ударом. Далее темп хозяев несколько упал, но они всё равно забили вторично — по схожему сценарию отличился Йенсен.

В итоге Мидтьюлланн финишировал третьим на общем этапе, набрав 19 очков. Динамо Загреб несмотря на поражение сохранил место в турнире: хорваты завершают групповой этап на 23-й позиции с десятью очками.

Лига Европы. Общий этап, восьмой тур

Мидтьюлланн – Динамо Загреб 2:0

Голы: Симшир, 49, Йенсен, 74

Мидтьюлланн: Олафссон, Бек Соренсен, Эрлич (Ли Хан Бом 79), Диао, Шимшир (Мбабу 90+2), Чжо Гю Сон, Бак Йенсен, Осорио (Чилуфия 62), Бюсков (Силва 90+2), Кастильо, Брумадо (Браво 79)

Динамо: Невистич, Года, Галешич, Маккена (Перес-Винльоф 69), Вилория, Мишич, Видович (Ходжа 46), Варела (Бакрар 46), Сольдо (Зайц 60), Стойкович, Куленович (Бельо 60)

Предупреждения: Эрлич, Осорио – Варела