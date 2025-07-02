Павел Василенко

Киевское Динамо снова проявило интерес к подписанию защитника Жоау Педро Чоки из Коринтианса. В последние недели украинский клуб возобновил переговоры после того, как уже пытался подписать защитника в начале года, когда бразильцы отклонили предложение. Сейчас Динамо рассматривает возможность сделать новое предложение, сообщает UOL.

21-летний игрок имеет контракт с Коринтиансом до конца 2026 года.

В 2025 году Чока провел 13 матчей на клубном уровне, забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Ранее была информация, что Заря арендовала защитника Динамо.