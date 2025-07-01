Павел Василенко

Киевское Динамо и луганская Заря достигли соглашения о переходе защитника Навина Малыша. Футболист будет выступать за луганскую команду на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона 2025/26, сообщает пресс-служба бело-синих.

Отметим, что вторую половину прошлого сезона Малыш на правах аренды выступал за полтавскую Ворсклу. Он принял участие в 13 матчах чемпионата Украины, в которых забил три мяча.

В первой части сезона 2024/25 Малыш принял участие в одном матче Динамо в Украинской Премьер-Лиге, одном матче Кубка Украины и одном матче квалификации Лиги чемпионов.