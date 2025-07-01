Павел Василенко

Луганская Зоря объявила о переходе полузащитника киевского Динамо Артема Слесара, который подписал контракт на пять лет.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 300 тысяч евро.

Напомним, что Слесар в прошлогодней кампании также защищал цвета луганского ФК, но на правах аренды: 21 поединок во всех официальных турнирах, два гола, две результативные передачи.

Зоря в сезоне 2024/25 годов набрала 40 зачетных пунктов и финишировала на седьмом месте в итоговой таблице УПЛ.

Этим летом Зорю возглавил Виктор Скрипник.