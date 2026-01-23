Сергей Разумовский

В седьмом туре общего этапа Лиги Европы загребское Динамо разгромило ФКСБ (преемника Стяуа) со счётом 4:1.

Хозяева открыли счёт уже на 7-й минуте благодаря голу Бакрара, а вскоре удвоили преимущество – отличился Бельо. После такого начала ФКСБ пришлось быстро переходить к более рискованной игре, и в конце первого тайма гости смогли сократить отставание: на 42-й минуте забил Бирлиджа, вернув интригу перед перерывом.

Во втором тайме хорватские динамовцы сыграли прагматично, не позволив сопернику развить успех, и постепенно снова взяли матч под контроль. Решающий гол забил Бельо на 71-й минуте – форвард оформил дубль и сделал счёт 3:1. Уже в компенсированное время хозяева довели дело до разгрома: на 93-й минуте Куленович поставил точку, зафиксировав итоговые 4:1.

Динамо набрало десять очков и поднялось на 20-ю позицию в зоне плей-офф Лиги Европы. ФКСБ (6) почти потеряло шансы на проход дальше.

Лига Европы. Групповой этап, седьмой тур

Динамо Загреб – ФКСБ (Стяуа) 4:1

Голы: Бакрар, 7, Бельо, 11, 71, Куленович, 90+3 – Бирлиджа, 42

Динамо Загреб: Филипович, Галешич, Домингес, Маккенна, Года, Мишич, Любичич (Стойкович 60), Зайц (Сольдо 72), Бакрар (Топич 60), Ходжа (Варела 90), Бельо (Куленович 90)

ФКСБ: Тырновану, Граовац, Нгезана, Дава (Крецу 46), Радунович, Альхассан, Ликсандру (О. Попеску 46), Олару, Микулеску (Политич 46), Чисотти (Тиам 77), Бирлиджа (Алибек 66)

Предупреждения: Любичич, 28, Года, 86 – Бирлиджа, 24, Альхассан, 86