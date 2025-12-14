Сергей Разумовский

В 16-м туре украинской Премьер-лиги Динамо дома разгромило Верес.

Киевляне очень мощно начали матч и уже на 9-й минуте открыли счет. Пономаренко удачно завершил атаку, оставив не у дел защитника, и таким образом отметился во втором матче подряд. Вскоре хозяева удвоили преимущество — на 20-й минуте центральный защитник Тиаре после стандарта забил свой дебютный гол за столичный клуб, фактически сняв основное напряжение с поединка еще до перерыва.

Во втором тайме Динамо спокойно контролировало ход игры, не позволяя Вересу вернуть интригу. В конце матча киевляне забили еще. В компенсированное время Шапаренко выполнил фантастический ассист на Ярмоленко, который на 91-й минуте установил окончательный счет 3:0. Для вингера этот гол стал 116-м в чемпионатах Украины, что еще ближе подвело его к рекорду Максима Шацких, у которого 124 мяча.

Однако на последних секундах хавбек Динамо испортил себе впечатление от игры. Он умудрился попасть в стойку почти пустых ворот с нескольких метров, упустив роскошный момент. Киевляне одержали уверенную и, по содержанию игры, вполне закономерную победу.

Динамо набрало 26 очков и поднялось на четвертую строчку УПЛ. Верес (18) остался 11-м.

УПЛ, 16-й тур

Динамо – Верес 3:0

Голы: Пономаренко, 9, Тиаре, 20, Ярмоленко, 90+1

Динамо: Нещерет - Караваев (Захарченко, 68), Михавко, Тиаре, Вивчаренко - Яцек (Редушко, 74), Михайленко, Рубчинский (Пихаленок, 68) - Волошин, Пономаренко (Ярмоленко, 81), Огундана (Шапаренко, 74)

Верес: Горох - Смиян (Корнийчук, 82), Гончаренко, Ципот, Стамулис - Бойко (Кучеров, 61), Харатин, Шарай, Годя (Пушкуца, 61) - Тарануха (Ндукве, 66), Айдин

Предупреждение: Харатин

Обзор матча будет доступен на странице события Динамо – Верес.