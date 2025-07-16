Дячук перешёл в польский клуб
Известные детали соглашения
около 2 часов назад
Фото: ФК Динамо
Защитник киевского Динамо Максим Дячук продолжит карьеру в Польше. Футболист перешел в Лехию, подписав арендное соглашение на один сезон, сообщает официальный сайт клуба из Гданьска
Дячук в сезоне 2024/25 провел за Динамо 14 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
Контракт Максима с украинским грандом рассчитан до лета 2028 года.
Тransfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.