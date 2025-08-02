Шовковский — о победе Динамо над Вересом: «Мы были ближе к тому, чтобы удвоить счёт»
Тренер Динамо ожидал больше забитых мячей
32 минуты назад
Киевское Динамо стартовало в новом сезоне с минимальной победы над ровенским Вересом 1:0. Главный тренер бело-синих Александр Шовковский поделился мнением о том, как команда готовилась к поединку, отметив, что результат мог быть более уверенным.
Также специалист прокомментировал активность клуба на трансферном рынке, подчеркнув, что работа в этом направлении продолжается.
«Во время подготовки к этому матчу мы видели, как действовал Верес в спаррингах. Поэтому соперник нас сегодня не удивил своим тактическим рисунком. Мы были к нему готовы.
Моменты, которые были возле наших ворот, возникли после наших же ошибок. Но, считаю, мы были ближе к тому, чтобы удвоить счет. Были моменты у Ваната, Ярмоленко, было несколько прекрасных прострелов, которые не удалось замкнуть. Как в прошлом и позапрошлом сезонах, довольно непросто было здесь играть. Надо отдать должное Вересу, который провел хороший матч. Но мы взяли три очка и идем дальше.
Работа ведется постоянно. Но очень часто футболисты пытаются использовать клуб Динамо для того, чтобы поднять планку зарплат или еще что-то подобное. Начинаются переговоры, потом подключается фактор семьи, а потом футболисты переходят в другие клубы или хотят в несколько раз улучшить условия контракта. Такая ситуация. Так было во всех случаях», — цитирует Шовковского Dynamo.kiev.ua.