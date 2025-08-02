Киевское Динамо стартовало в новом сезоне с минимальной победы над ровенским Вересом 1:0. Главный тренер бело-синих Александр Шовковский поделился мнением о том, как команда готовилась к поединку, отметив, что результат мог быть более уверенным.

Также специалист прокомментировал активность клуба на трансферном рынке, подчеркнув, что работа в этом направлении продолжается.