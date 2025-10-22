«Динамо» в меньшинстве одержало победу в матче Юношеской Лиги УЕФА
Судьбу встречи решил один мяч
около 1 часа назад
Фото - ФК Динамо
Динамо провело первый матч 2-го раунда «Пути чемпионов» Юношеской Лиги УЕФА сезона 2025/26. Противником киевлян выступил шведский клуб Броммапойкарна.
Матч завершился минимальной победой Динамо со счетом 1:0. Единственный мяч в конце первого тайма забил Владислав Захарченко.
Отметим, что бело-синие играли в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Богдана Редушка.
Ответный матч этой стадии состоится 5 ноября на арене противника из Швеции. Победитель противостояния сыграет против сильнейшего в паре Хиберниан (Шотландия) – 2 Коррику (Косово) в третьем раунде.
Юношеская Лига УЕФА, 2-й раунд «Пути чемпионов»
Первый матч
Динамо – Броммапойкарна – 1:0
Гол: Захарченко, 45+3.