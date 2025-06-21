Киевское Динамо пригласило пятерых футболистов из молодежной команды U-19 на предсезонные сборы с основным составом. По информации Футбол 24, шанс проявить себя перед Александром Шовковским получат Вячеслав Суркис, Владислав Захарченко, Кирилл Осипенко, Дмитрий Кременчани и Роман Саленко. Они будут тренироваться вместе с первой командой и попробуют убедить тренерский штаб оставить их в заявке на новый сезон. Пока неизвестно, присоединится ли к сборам лидер юношеской команды Матвей Пономаренко — окончательное решение по нему еще не принято.

Динамо начнет подготовку к новому сезону 23 июня на клубной базе в Конча-Заспе. Первую неделю команда проведет в Киеве, а 30 июня отправится на учебно-тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 19 июля.

Также стало известно, где продолжит карьеру защитник Динамо Навин Малиш.