Сергей Разумовский

Киевское Динамо разгромило Зриньски в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций (6:0).

Это крупнейшая победа киевлян в сезоне-2025/2025. Команда набрала свои первые три очка в турнирной таблице и поднялась до зоны стыков.

В последний раз Динамо побеждало с разницей в шесть мячей в еврокубках 6 декабря 2016 года. Тогда с аналогичным счетом киевляне разгромили Бешикташ в матче группового этапа Лиги чемпионов. В прошлый раз команда забила шесть мячей сопернику 23 июля 2024 года в игре квалификации главного еврокубка против Партизана (6:2).

А во всех турнирах последняя победа бело-синих с разрывом в шесть или более мячей датирована 28 августа 2021 года. Тогда Динамо разгромило Колос (7:0), что стоило должности Руслану Костышину.

