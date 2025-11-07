«Динамо» впервые за 8 лет и 11 месяцев выиграло в еврокубках с разницей в шесть мячей.
Когда киевляне в последний раз разгромили соперников с разницей более чем в 6 мячей?
около 1 часа назад
Киевское Динамо разгромило Зриньски в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций (6:0).
Это крупнейшая победа киевлян в сезоне-2025/2025. Команда набрала свои первые три очка в турнирной таблице и поднялась до зоны стыков.
В последний раз Динамо побеждало с разницей в шесть мячей в еврокубках 6 декабря 2016 года. Тогда с аналогичным счетом киевляне разгромили Бешикташ в матче группового этапа Лиги чемпионов. В прошлый раз команда забила шесть мячей сопернику 23 июля 2024 года в игре квалификации главного еврокубка против Партизана (6:2).
А во всех турнирах последняя победа бело-синих с разрывом в шесть или более мячей датирована 28 августа 2021 года. Тогда Динамо разгромило Колос (7:0), что стоило должности Руслану Костышину.
