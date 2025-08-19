Сергей Стаднюк

Завершились все матчи понедельника, 18 августа, в 1/32 финала Кубка Германии.

Динамо Дрезден на своем поле уступил Майнцу с минимальным счетом. Решающий мяч в середине первого тайма забил Амири, и гости сумели удержать преимущество до финального свистка.

Пройсен Мюнстер и Герта в основное и дополнительное время не выявили сильнейшего, сыграв в сухую ничью. Судьбу путевки в следующий раунд решила серия пенальти, где берлинцы оказались точнее и победили со счетом 5:3.

Швайнфурт сумел навязать борьбу Фортуне Дюссельдорф, но уступил 2:4. Хозяева вели после пенальти Винцгаймера, а в конце еще забил бывший украинец Шуранов, однако Фортуна забила четыре мяча за 20 минут. Отличились Аппелькамп (дубль), Иттен и Муслия.

Рот-Вайсс Эссен долго сдерживал дортмундскую Боруссию, но все же проиграл. Единственный мяч в матче под занавес поединка забил Серу Гирасси.

Майнц, Герта, Фортуна и Боруссия вышли в 1/16 финала Кубка Германии. Команды узнают своих соперников после жеребьевки.

Кубок Германии, 1/32 финала

Динамо Дрезден – Майнц 0:1

Гол: Амири, 22

Пройсен Мюнстер – Герта 0:0 (пен. 3:5)

Швайнфурт – Фортуна Дюссельдорф 2:4

Голы: Винцгаймер, 44 (пен.), Шуранов, 83 – Аппелькамп, 66, 86, Иттен, 68, Муслия, 72

Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд 0:1

Гол: Гирасси, 79