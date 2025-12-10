Подопечные Павла Чередниченко завершили футбольный 2025 год напряжённым матчем в рамках ответа 3-го раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА. В среду, 10 декабря, Динамо сыграло на выезде против Хиберниана, имея минимальное преимущество 1:0 после первой встречи.

Первым отличился Хиберниан. На 51-й минуте Клиллианд красивым ударом в девятку открыл счёт.

Реакция Динамо была мгновенной: через три минуты Осипенко сам прошел в штрафную и пробил низом — 1:1.

После этого игра стала более открытой. Киевляне стремились забить во второй раз, но Меллон дважды выручил свою команду после ударов Редушка и Пономаренко. Сам Редушко даже пытался переиграть голкипера ударом почти с центра поля.

На последних секундах матча вингер Динамо имел шанс поставить точку в противостоянии, но защитник Хиберниана успел заблокировать его удар в решающий момент.

Матч завершился ничьей 1:1, но суммарный счёт 2:1 позволил Динамо пройти Хиберниан и квалифицироваться в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. 3-й раунд. Ответный матч

Хиберниан – Динамо 1:1 (0:0) Первый матч - 0:1

Голы: Клиллианд (51) — Осипенко (54)