Сергей Разумовский

Киевское Динамо изучает возможность подписания 21-летнего правого вингера Кеассе Баха, который выступает за Лозанну-Уши из второго дивизиона чемпионата Швейцарии. Об интересе столичного клуба сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, кандидатура Баха появилась среди потенциальных вариантов для усиления атакующей линии Динамо незадолго до выхода нового выпуска программы. Киевский клуб рассматривает возможность пригласить футболиста уже во время текущего трансферного окна.

Кеассе Бах является левоногим футболистом и преимущественно действует на правом фланге полузащиты или атаки. Благодаря смещениям в центр он может создавать дополнительную опасность у ворот соперника и участвовать в завершении атак.

Спиваковский отметил, что по стилю игры Бах может напоминать Андрея Ярмоленко. Речь идет о схожей позиции на правом фланге и использовании левой ноги при смещениях в центр поля. В то же время швейцарский футболист пока не имеет такого опыта и уровня достижений, как многолетний лидер киевской команды.

По оценкам специалистов, близких к швейцарскому футбольному рынку, потенциальный трансфер Баха может обойтись примерно в один миллион евро. Именно такой может быть сумма, необходимая для завершения переговоров между Динамо и Лозанной-Уши.

В то же время в киевском клубе не подтверждают, что интерес к футболисту имеет конкретный характер. По данным источников, близких к Динамо, информация о возможном переходе Баха могла быть преувеличена.

На данный момент вероятность того, что вингер присоединится к команде до завершения текущего трансферного окна, оценивается как очень низкая. Столичный клуб может продолжать следить за развитием футболиста, однако предметных переговоров о его переходе, похоже, нет.

Контракт Баха с Лозанной-Уши рассчитан до 30 июня 2028 года. Такая продолжительность договора может усилить позицию швейцарского клуба в ходе потенциальных переговоров и позволит ему требовать более высокую компенсацию за игрока.

По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро. В нынешнем сезоне Бах демонстрирует солидную результативность: он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за Лозанну-Уши.

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