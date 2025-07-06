Павел Василенко

Арсенал активизировал поиски нового нападающего: Виктор Дьокереш должен присоединиться к команде Микеля Артеты.

Швед стал открытием прошлого сезона, забивая гол за голом за лиссабонский Спортинг. Это привлекло внимание ведущих европейских клубов.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Дьокереш приближается к переходу в Арсенал. В последние часы прошел очередной раунд переговоров по этому поводу. Они идут в направлении, выгодном для «канониров».

Футболист уже принял решение сменить клуб. Он сообщил об этом своему нынешнему работодателю, у которого больше не намерен тренироваться. Форвард также хочет вести переговоры с другими заинтересованными клубами.

Журналист Дэвид Орнштейн утверждает, что Дьокереш подпишет пятилетний контракт с Арсеналом. Цена все еще обсуждается. Известно, что в контракте шведа есть пункт о выкупе в размере 100 миллионов евро. Ожидается, что Спортинг продаст его за меньшую сумму.

Артета надеется, что вопрос вскоре будет закрыт, так как испанец хочет, чтобы новый нападающий присоединился к его команде в начале предсезонной подготовки.