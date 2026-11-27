Сергей Разумовский

Финансовая ситуация в Вересе не является критической с точки зрения задолженности перед футболистами. По информации «ТаТоТаке», ровненский клуб не имеет долгосрочных долгов перед командой, однако до сих пор не погасил финансовое обязательство перед Украинской Премьер-лигой.

Кризис Вереса стал одной из главных тем последнего выпуска программы и вызвал дискуссию между ведущими. Одновременно в финансовом вопросе, по данным источника, важно разделять несколько различных аспектов.

На данный момент клуб уже выплатил футболистам зарплату за сентябрь. В руководстве Вереса также планируют в ближайшее время закрыть выплаты за октябрь. Таким образом, длительной задолженности перед игроками команды не накопилось.

Отдельно сообщается, что президент Вереса Иван Надеин не применял к футболистам штрафных санкций за результаты конкретных матчей. В частности, игроков не наказывали финансово после поражения от Буковины.

В то же время футболисты сами теряют предусмотренные премиальные, когда команда не одерживает победу. Поэтому отсутствие положительных результатов непосредственно сказывается на их доходах, но это не является штрафами со стороны руководства клуба.

В то же время у Вереса остаётся долг перед УПЛ. Речь идет примерно о одном миллионе гривен, которые клуб должен заплатить как взнос за судейское обслуживание матчей чемпионата. Это обязательство пока не погашено, однако руководство ровенской команды рассчитывает рассчитаться с лигой до завершения первого круга.

Автогол голкипера и три мяча после перерыва. Буковина обыграла Верес в Ровном.