Автогол голкипера и три мяча после перерыва. Буковина обыграла Верес в Ровно.
Команда из Ровно потерпела шестое поражение подряд
В матче 13-го тура украинской Премьер-лиги черновицкая Буковина на выезде обыграла ровенский Верес.
Хозяева вышли вперед в середине первого тайма благодаря автоголу — мяч отрикошетил от штанги в спину голкиперу черновчан Герману Пенькову и влетел в ворота.
Во втором тайме подопечные Сергея Шищенко перевернули ход матча. Точные удары Виталия Груши, Евгения Подлепенца и Данила Кравчука принесли гостям три очка.
УПЛ. 13-й тур
Верес – Буковина – 1:3
Голы: Пеньков, 21, авт. – Груша, 50, Подлепенец, 62, Кравчук, 64
В следующем туре УПЛ Верес 29 ноября сыграет против Кривбасса, а Буковина 30 ноября примет Шахтер.
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