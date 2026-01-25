Сергей Разумовский

Завершились матчи игрового дня субботы, 24 января, в 23-м туре английской Премьер-лиги.

Вест Хэм – Сандерленд 3:1. Лондонцы фактически решили судьбу встречи еще до перерыва: на 14-й минуте Саммервил открыл счет, далее Боуэн реализовал пенальти, а Фернандеш в конце первого тайма довел преимущество хозяев до разгромного. В середине второй половины Бробби сократил отставание Сандерленда, но команда Эшпириту спокойно удержала комфортный гандикап и взяла важные три очка.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон 2:0. Команда Пепа Гвардиолы прервала неудачную серию в чемпионате, уверенно разобравшись дома с Вулверхэмптоном, который замыкает турнирную таблицу. Уже на 6-й минуте Омар Мармуш сыграл на опережение после прострела Нуньеша и открыл счет, а перед самым перерывом Антуан Семеньйо удвоил преимущество Манчестер Сити после передачи Бернарду Силвы – для новичка горожан этот мяч стал первым голом в АПЛ в составе клуба.

Бернли – Тоттенхэм 2:2. Шпоры потеряли важные очки в борьбе за места в верхней части таблицы, дважды ведя в счете, но так и не довели матч до победы. Сначала Микки ван де Вен лучше всех сориентировался в штрафной площади хозяев и вывел гостей вперед, однако еще до перерыва Аксель Туанзебе сравнял счет, замкнув фланговую подачу. Во втором тайме Лайл Фостер сделал 2:1 в пользу Бернли, а от поражения Тоттенхэм спас Кристиан Ромеро, который на 90-й минуте установил итоговые 2:2.

Фулхэм – Брайтон 2:1. Хозяева одержали волевую победу, хотя по ходу встречи уступали: в середине первого тайма Брайтон повел в счете после дальнего удара Ясина Аяри в ближний угол. После перерыва Фулхэм восстановил равновесие благодаря Самуэлю Чуквуезе, который воспользовался ошибкой в обороне соперника, а развязка наступила в компенсированное время – Гарри Вилсон точным ударом принес лондонцам победу и три важные очка.

Манчестер Сити набрал 46 очков и приблизился к Арсеналу на расстояние в четыре балла. Но у конкурента есть матч в запасе. Фулхэм (34) – седьмой, Тоттенхэм (28) – 14-й.

Вест Хэм сократил расстояние до спасительной 17-й позиции до двух пунктов, в то время как Сандерленд после поражения опустился на 9-е место с 33 очками.

АПЛ, 23-й тур

Вест Хэм – Сандерленд 3:1

Голы: Саммервилл, 14, Боуэн, 28 (пен.), Фернандеш, 43 – Бробби, 66

Манчестер Сити – Вулверхэмптон 2:0

Голы: Мармуш, 6, Семеньо, 45+2

Манчестер Сити: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Гей, О’Райли, Родри, Семеньо, Рейндерс (Фоден 61), Б. Силва, Шерки (Холланд 73), Мармуш (Докум 74)

Вулверхэмптон: Са, Москера, Буэно, Крейчи, Чачуа (Гомеш 46), Жоао Гомес, Андре, Мане, Буэну, Ариас (Ларсен 46), Хван (Арокодаре 71)

Предупреждения: Нунес 71 – Андре 57, Жоао Гомес 67, Москера 88

Бернли – Тоттенхэм 2:2

Голы: Туанзебе, 45, Фостер, 76 – ван де Вен, 38, Ромеро, 90

Фулхэм – Брайтон 2:1

Голы: Чуквуезе, 72, Вилсон, 90+2 – Аяри, 28