Сергей Разумовский

Решение по делу о возможном нарушении допинговых правил вингером Челси и сборной Украины Михаилом Мудриком должны объявить уже в ближайшее время. Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на финансового эксперта Стефана Борсона,

Борсон предположил, что вердикт не заставит себя долго ждать. Задержка с объявлением решения выглядит странной, но логично ожидать, что процесс подходит к завершению. При этом эксперт намекнул, что ситуация вряд ли благоприятна для самого футболиста, однако окончательные выводы можно будет делать только после официального заявления соответствующих органов и объяснений от Мудрика.

Напомним, в конце 2024 года в допинг-пробе А украинского вингера было обнаружено запрещенное вещество мильдронат. Образец Б формально вскрывали, однако результаты этой проверки публично не объявляли. Несмотря на отсутствие открытой информации по пробе Б, Футбольная ассоциация Англии выдвинула Мудрику официальное обвинение в нарушении антидопинговых правил, и именно по итогам этого рассмотрения теперь ожидают финального вердикта.

Весной 2026 года состоится плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026. Сборная Украины, которая в полуфинале сыграет со Швецией, уже второй год испытывает кадровый дефицит именно на позиции Мудрика.