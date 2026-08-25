Павел Василенко

Легендарная «Донбасс Арена» в оккупированном Донецке постепенно приходит в упадок. Стадион, который в свое время считался одним из лучших футбольных объектов Европы, сейчас имеет заброшенный вид. На новых кадрах видно выбитые окна, а прилегающая территория практически полностью заросла растительностью.

Новые фото и видео из оккупированного Донецка опубликовал журналист Юрий Бутусов в своих социальных сетях. Кадры демонстрируют нынешнее состояние арены, которая много лет была одним из главных символов города и домашним стадионом донецкого Шахтера.

Состояние «Донбасс Арены» также прокомментировал донецкий журналист Денис Казанский, который покинул город в 2014 году. Он обратил внимание на то, что стадион фактически остается без должного ухода и постепенно теряет свой прежний вид.

«Донецк. Заброшенная и покинутая «Донбасс Арена» стоит с выбитыми стёклами и зарастает сорняком. Когда-то это был один из лучших стадионов Европы», – написал Казанский.

«Донбасс Арена» была открыта в 2009 году и стала одной из самых современных футбольных арен Украины. Стадион принимал матчи чемпионата Европы 2012 года, в частности поединки сборных Германии, Португалии, Франции и Англии.

После начала войны на Донбассе в 2014 году Шахтер был вынужден покинуть Донецк и проводить домашние матчи в других городах. Сама арена из-за боевых действий получила повреждения, а затем фактически прекратила полноценное функционирование.