Французский гранд активно работает над подписанием нового основного вратаря — Люка Шевалье из Лилля. Ожидается, что трансфер обойдется ПСЖ в 40 миллионов евро, и именно он должен стать новым номером один в воротах парижан.

На фоне таких изменений Джанлуиджи Доннарумма рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с клубом. По информации журналиста Бена Джейкобса, итальянский вратарь готов покинуть ПСЖ, если ему не найдут новую команду в ближайшее время.

В то же время агент Доннаруммы не ведет активных переговоров с Галатасараем и Манчестер Юнайтед, хотя оба клуба интересовались итальянцем. По словам журналиста, Джанлуиджи будет очень придирчивым при выборе следующего места работы.

Прошлый сезон стал одним из самых успешных в карьере итальянца. Он провел 47 матчей в составе ПСЖ, в которых пропустил 43 мяча, и помог клубу выиграть все внутренние трофеи, а также Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Доннарумму в 40 миллионов евро.