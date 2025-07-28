В Манчестер Юнайтед намерены усилить вратарскую позицию до закрытия летнего трансферного окна. Основной целью клуба остается аргентинский чемпион мира Эмилиано Мартинес, который выступает за Астон Виллу.

Как сообщает журналист Херман Гарсия, несмотря на первый отказ со стороны бирмингемцев, представители Юнайтед продолжают переговоры по 32-летнему голкиперу. Сам Мартинес открыт к переезду на Олд Траффорд, а главный тренер Рубен Аморим лично заинтересован в этом трансфере.

Манчестерский клуб рассматривал вариант аренды, однако на данный момент Астон Вилла не готова отпустить своего основного вратаря. Transfermarkt оценивает Мартинеса в 20 миллионов евро. Действующий контракт аргентинца с клубом действует до 2029 года.

Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед может подписать голкипера сборной Украины. Также, вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма скорее всего покинет французский гранд.