Будущее Джанлуиджи Доннаруммы в составе ПСЖ остается под вопросом. По информации Le Parisien, переговоры о продлении контракта, который действует до 2026 года, зашли в тупик. На этом фоне парижане уже близки к подписанию Люки Шевалье из Лилля за €40 млн.

ПСЖ хочет закрыть позицию вратаря до матча за Суперкубок Европы против Тоттенхэма, который состоится 13 августа. Доннарумма, который зарабатывает около €10 млн в год, отклонил вариант с Галатасараем и ожидает предложений от клубов английской Премьер-лиги.

Среди претендентов на итальянца — Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Челси. Возвращение в Италию сейчас маловероятно из-за высоких финансовых требований игрока.

В сезоне 2024/2025 Доннарумма провел 47 матчей во всех турнирах и пропустил 43 мяча. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в €40 млн.