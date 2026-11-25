Павел Василенко

Будущее Артема Довбика остается неопределенным. Украинский нападающий, который сейчас выступает за Болонью на правах аренды, может сменить команду уже во время зимнего трансферного окна. Интерес к форварду проявляет испанская Валенсия, которая начала переговоры с Ромой.

По информации журналиста Кристиана Васкеро, римский клуб готов досрочно прекратить арендное соглашение футболиста. В то же время Валенсия пытается договориться о более выгодных финансовых условиях. В частности, испанцы хотят уменьшить стоимость аренды и часть зарплаты, которую придется выплачивать украинцу.

Рома оценивает переход нападающего примерно в пять миллионов евро. Если римляне не пойдут на уступки, «летучие мыши» могут вообще прекратить переговоры и отказаться от кандидатуры Довбика.

Возвращение украинца в столицу Италии также выглядит маловероятным, так как главный тренер Джан Пьеро Гасперини не заинтересован в его услугах.

Напомним, Довбик перебрался в Рому из Жироны летом 2024 года за 41,1 миллиона евро. В составе римлян он провел 63 матча, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач.

В нынешнем сезоне нападающий записал на свой счет один мяч в пяти матчах за Болонью.

Контракт украинца с Ромой рассчитан до лета 2029 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.