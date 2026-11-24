Сергей Разумовский

Испанская Валенсия рассматривает возможность подписания украинского нападающего Ромы Артема Довбыка во время зимнего трансферного окна. В настоящее время форвард выступает за Болонью на правах аренды, однако испанский клуб уже контактировал с его представителем. Эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По словам журналиста, основной задачей Валенсии на январь является усиление атакующей линии. Клуб уже общался с агентами Темми Абрахама, который также входит в перечень потенциальных кандидатов. В то же время в списке возможных новичков находится и Довбык.

Романо отметил, что украинскому форварду может понадобиться стабильная игровая практика и доверие со стороны тренерского штаба. Перед Евро-2024 нападающий получил звание лучшего бомбардира Ла Лиги в составе Жироны, однако нынешний этап его карьеры в Италии складывается непросто.

Сейчас Довбык выступает за Болонью, куда перешел в аренду из Ромы. В январе футболист может вернуться в римский клуб и рассмотреть новый вариант продолжения карьеры. В то же время возможный переход в Валенсию осложняет высокая зарплата украинца.

По информации Романо, именно финансовые условия являются главным препятствием для сделки. Испанскому клубу будет непросто взять на себя такие расходы, особенно с учетом конкуренции со стороны заинтересованных команд изАнглии. Поэтому Валенсия вряд ли сможет без трудностей договориться о трансфере Довбика.

TAMMY ABRAHAM Y ARTEM DOVBYK... OPCIONES PARA EL VALENCIA EN INVIERNO Información de @FabrizioRomano 💥 #FabrizioResponde https://t.co/GHnFKBASQb — DAZN España (@DAZN_ES) November 23, 2026

Арендное соглашение между Ромой и Болоньей рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне украинец провёл пять матчей на клубном уровне и забил один гол.

После 13 туров чемпионата Испании Валенсия набрала 12 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Усиление атаки может стать одной из приоритетных задач команды в зимний трансферный период.