Сергей Разумовский

Нападающий Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе близок к смене клуба и может продолжить карьеру в Роме. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира, который отмечает, что стороны уже продвинулись в переговорах.

По его информации, речь идет об аренде с опцией выкупа, которая со временем может стать обязательной — после выполнения определенных условий. Также сообщается, что между Зиркзе и Ромой достигнута принципиальная договоренность по личному контракту, рассчитанному до 2030 года.

24-летний нидерландец присоединился к Манчестер Юнайтед в июле 2024-го после трансфера из Болоньи за 42,5 млн евро. В текущем сезоне он провел 11 матчей за «красных дьяволов» и отметился одним забитым мячом.

На фоне возможного усиления атаки Ромы отдельное внимание привлекает ситуация с Артемом Довбиком. Украинский нападающий в этом сезоне имеет два гола и две результативные передачи в 14 матчах. В настоящее время форвард восстанавливается после травмы мышц бедра.

Ранее также появлялась информация, что Довбик уже зимой может покинуть Рому. На футболиста претендуют команды из Англии и Саудовской Аравии.