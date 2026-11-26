Довбик не хочет в Валенсию? Новый поворот в трансферной саге форварда сборной Украины
В аренде до Болоньи у нападающего не пошло...
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик, который сейчас выступает за Болонью на правах аренды, может сменить клуб в зимнее трансферное окно. По информации Calciomercato, будущее форварда в ближайшие месяцы остается неопределенным.
В услугах 29-летнего футболиста заинтересованы итальянская Венеция и испанская Валенсия. Оба клуба рассматривают возможность пригласить Довбика, однако сам украинец не считает возвращение в чемпионат Испании приоритетным вариантом.
Бывший нападающий Жироны хочет получить еще один шанс проявить себя в Италии. В то же время Довбик может рассмотреть вариант с переходом в клуб английской Премьер-лиги, если поступит соответствующее предложение.
Таким образом, зимой форвард сборной Украины, скорее всего, покинет Болонью и продолжит карьеру в другой команде. Окончательное решение будет зависеть от переговоров с участием Ромы, которая владеет контрактом футболиста, а также от позиции самого нападающего.
Ранее сообщалось, что Валенсия выдвинула ультиматум по Довбику.
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