Сергей Разумовский

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик, который сейчас выступает за Болонью на правах аренды, может сменить клуб в зимнее трансферное окно. По информации Calciomercato, будущее форварда в ближайшие месяцы остается неопределенным.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересованы итальянская Венеция и испанская Валенсия. Оба клуба рассматривают возможность пригласить Довбика, однако сам украинец не считает возвращение в чемпионат Испании приоритетным вариантом.

Бывший нападающий Жироны хочет получить еще один шанс проявить себя в Италии. В то же время Довбик может рассмотреть вариант с переходом в клуб английской Премьер-лиги, если поступит соответствующее предложение.

Таким образом, зимой форвард сборной Украины, скорее всего, покинет Болонью и продолжит карьеру в другой команде. Окончательное решение будет зависеть от переговоров с участием Ромы, которая владеет контрактом футболиста, а также от позиции самого нападающего.

Ранее сообщалось, что Валенсия выдвинула ультиматум по Довбику.