Сергей Разумовский

Болонья рассматривает возможность прекращения сотрудничества с главным тренером команды Доменико Тедеско. Об этом сообщил известный итальянский журналист Маттео Морето в социальной сети X.

Bologna, a rischio la posizione di Domenico Tedesco.



Riflessioni in corso da parte della società. pic.twitter.com/UbwvRgvlq6 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 15, 2026

По информации источника, спортивное руководство клуба в настоящее время обсуждает дальнейшее будущее 41-летнего специалиста. Причиной для сомнений стал неудачный старт Болоньи в сезоне-2026/27.

Руководители итальянской команды оценивают результаты и качество игры подопечных Тедеско после первых матчей чемпионата. Окончательное решение по тренеру пока не принято, однако его позиция уже оказалась под угрозой.

Напомним, что украинский нападающий Артем Довбик присоединился к Болонье на правах аренды из Ромы. Переход форварда состоялся по инициативе Тедеско, который рассчитывал на футболиста в новом сезоне.

После четырех сыгранных матчей Болонья набрала только одно очко и занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. Если результаты команды в ближайшее время не улучшатся, руководство клуба может принять решение о смене главного тренера.