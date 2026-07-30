Сергей Разумовский

Итальянская Болонья достигла договоренности с Ромой по поводу перехода украинского нападающего Артема Довбыка. В новой команде форвард выступит на правах аренды до 30 июня 2027 года. Соглашение между клубами также предусматривает опцию полноценного выкупа футболиста после завершения арендного периода. Об этом сообщила пресс-служба Болоньи.

Dovbyk is here! 📞 🇺🇦



Welcome to Bologna, Artem ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/upaAWzZgbM — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) July 30, 2026

Для Довбыка этот переход станет возможностью перезапустить карьеру и получить больше игровой практики. Украинец присоединился к Роме летом 2024 года после чрезвычайно результативного сезона в составе Жироны.

Кампания-2023/24 стала самой успешной в карьере нападающего на клубном уровне. Вместе с Жироной Довбык занял третье место в турнирной таблице Ла Лиги и помог каталонской команде квалифицироваться в Лигу чемпионов. Сам украинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 24 гола.

Высокая результативность форварда привлекла внимание Ромы, которая летом 2024 года оформила его переход. Ожидалось, что Довбык станет одним из главных игроков римской команды и будет регулярно забивать в Серии А.

Однако сезон-2025/26 оказался для украинца сложнее. Из-за длительной травмы нападающий пропустил значительную часть кампании, что негативно сказалось на его физическом состоянии и стабильности выступлений. В результате Довбык утратил постоянное место в основном составе Ромы и не смог демонстрировать такую же результативность, как в предыдущие годы.

В прошлом сезоне украинец провел за римский клуб 18 матчей во всех турнирах. За это время он забил три гола и отдал две результативные передачи.

Недавно Довбык оформил дубль за Рому.