Сергей Разумовский

В четвертом туре общего этапа Лиги Европы Рома на выезде уверенно обыграла Рейнджерс.

Гости быстро обеспечили преимущество. На 13-й минуте отличился Суле, а на 36-й Лоренцо Пеллегрини удвоил счет после паса украинца Артема Довбика. Рейнджерс пытались ответить после перерыва, но сломить оборону соперника не смогли.

Рома контролировала игру, имея 61% владения, имела преимущество по ударам (14:11). Также «волки» создали больше голевых шансов (ожидаемые голы 2.03 против 0.86).

К вашему вниманию обзор матча.

Рома только во второй раз выиграла в этом розыгрыше, набрав шесть очков. Команда Довбика поднялась до топ-24.

Лига Европы. Общий этап, четвертый тур

Рейнджерс – Рома 0:2

Голы: Суле, 13, Лоренцо Пеллегрини, 36

Рейнджерс: Батленд, Тавернье, Суттар, Джига, Ааронс, Беррон, Раскин (Дьоманде 61), Мегома (Асгор 46), Мур (Кертис 81), Чермити (Миовски 73), Гассама (Данило 61)

Рома: Сви, Челик (Ренш 73), Манчини, Эрмосо, Ндика, Кристанте, Эль-Айнауи, Цимикас (Весли 73), Суле (М. Коне 66), Лоренцо Пеллегрини (Эль-Шаарави 66), Довбик (Пизилли 86)