КСУ Крайова была близка пролететь мимо плей-офф квалификации Лиги конференций, позволив Спартаку из Трнавы отыграть гандикап в 4 гола. В дополнительное время румынская команда организовала 2 гола, которые помогли выстоять в Словакии.

Ракув при отсутствии украинца Владислава Кочергина сумел перевернуть ход противостояния с Маккаби Хайфа. Израильтяне в первом матче праздновали минимальную победу, однако во втором матче фактор нейтрального поля не спас команду Георгия Ермакова от вылета из еврокубков.

Данди Юнайтед был близок, чтобы пройти Рапид, который сумел отыграть отставание в два мяча, а в серии пенальти огорчить шотландскую публику, которая поддерживала команду Евгения Кучеренка.

🇺🇦 Защитник Арды Вячеслав Велев отыграл 65 минут и за выход в группу ЛК сыграет с Ракувом.

🇺🇦 Нападающий Дьора Александр Пищур вышел на замену в компенсированное время. Венгерская команда встретится с Рапидом

🇺🇦 Павел Исенко и Александр Романчук отыграли за Крайову весь матч. Денис Тарадуда за словаков так и не сыграл. Далее румыны будут играть с Башакшехиром.

Лига конференций. 3 квалификационный раунд. Ответные матчи

Арда (Болгария) – Жальгирис Каунас (Литва) 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Велковски, 8, Ковачев, 12

Дьор (Венгрия) – АИК (Швеция) 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Гаврич, 34, Чонгвай, 59 (автогол)

Спартак Трнава – Университатя Крайова 4:3 (первый матч – 0:3)

Голы: Кратошвил, 36, Нвадик, 63, Азанго, 68, Кудличка, 80 – Баярам, 32, Белуце, 101, Нсимба, 117

Ракув – Маккаби Хайфа 2:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Барат, 45+1, Диаби, 76 (с пенальти)

Рапид Вена – Данди Юнайтед 2:2 (первый матч – 2:2), 4:5 (по пенальти)

Голы: Волтерс, 25, 42 (с пенальти) – Йову, 63 (автогол), Кара, 77