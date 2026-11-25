Дубль Гордона принёс Барселоне победу над Сабахом, Славия без Домчака уступила Вильярреалу
Украинский вратарь чешского клуба провел матч на скамейке запасных
Барселона на выезде одержала победу над Сабахом в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Счет в игре на 31-й минуте открыл вингер каталонцев Энтони Гордон, а в начале второго тайма он оформил дубль. Впоследствии преимущество гостей закрепили Карим Адееми и Габриэл Жезус. Сабах ответил единственным забитым мячом в исполнении Джоя-Ленса Микельса.
Лига чемпионов. 5-й тур
Сабах – Барселона – 1:4
Голы: Микельс, 63 – Гордон, 31, 51, Адееми, 55, Жезус, 60
Видео MEGOGO
В другом матче игрового дня пражская Славия на своем поле уступила Вильярреалу.
После безголевого первого тайма победу испанскому клубу принес точный удар Тейджона Бьюкенена после перерыва.
Украинский голкипер Славии Назар Домчак провел весь матч в запасе.
Лига чемпионов. 5-й тур
Славия Прага – Вильярреал – 0:1
Гол: Бьюкенен, 62
Видео MEGOGO
Матчи следующего, шестого тура основного этапа Лиги чемпионов состоятся 8 декабря: Барселона встретится с Манчестер Сити, Вильярреал примет Сабах, а Славия на выезде сыграет против Баварии.
Пять голов после перерыва. Реал устроил погром ПСВ в Лиге чемпионов.
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