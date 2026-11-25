Денис Седашов

Украинский защитник французского ПСЖ Илья Забарный забил свой первый гол в карьере в Лиге чемпионов.

Игрок сборной Украины отметился в матче против итальянской Ромы. На 31-й минуте встречи после подачи с углового от Сенни Майлу Забарный выиграл верховую борьбу в штрафной площадке и головой направил мяч в стойку, сравняв счет — 1:1.

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В настоящее время матч между ПСЖ и Ромой еще продолжается.

Забарный обратился к звезде ПСЖ Дуе после тяжелой травмы игрока.