Забарный забил дебютный мяч в Лиге чемпионов (видео)
Украинец головой замкнул навес с углового
Украинский защитник французского ПСЖ Илья Забарный забил свой первый гол в карьере в Лиге чемпионов.
Игрок сборной Украины отметился в матче против итальянской Ромы. На 31-й минуте встречи после подачи с углового от Сенни Майлу Забарный выиграл верховую борьбу в штрафной площадке и головой направил мяч в стойку, сравняв счет — 1:1.
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В настоящее время матч между ПСЖ и Ромой еще продолжается.
Забарный обратился к звезде ПСЖ Дуе после тяжелой травмы игрока.
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