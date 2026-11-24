Павел Василенко

Реал разгромил ПСВ со счетом 5:1 в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов на «Бернабеу». После первого тайма впереди были гости, но после перерыва мадридцы забили пять раз.

ПСВ активно начал встречу и создал несколько опасных моментов. На 32-й минуте Орельен Чуамени нарушил правила в своей штрафной площади, а Иван Перишич реализовал пенальти, переиграв Тибо Куртуа.

В перерыве тренер Реала Жозе Моуринью провел три замены, тогда как Петер Бос выпустил Эсмира Байрактаревича вместо Перишича. После этого хозяева полностью перехватили инициативу. На 50-й минуте Федерико Вальверде сравнял счет после передачи Арды Гюлера.

На 60-й минуте Джуд Беллингем вывел Реал вперед, а еще через четыре минуты Килиан Мбаппе сделал счет 3:1. Француз забил в седьмом матче Лиги чемпионов подряд. На 84-й минуте он оформил дубль, а еще через три минуты Винисиус Жуниор установил окончательный счет после паса Беллингема.

Реал набрал 15 очков и остается без потерь, тогда как у нидерландцев четыре балла.

Лига чемпионов, 5-й тур

Реал – ПСВ – 5:1

Голы: Вальверде, 50, Беллингем, 60, Мбаппе, 64, 84, Винисиус Жуниор, 87 – Перишич, 32 (пен.)